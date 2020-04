Carabinieri di Rogliano consegnano tablet a studenti

I carabinieri della Compagnia di Rogliano hanno consegnato svariati personal computer portatili e tablet agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Mangone - Grimaldi, nel cuore dalla Valle del Savuto, nella porzione meridionale della Provincia di COSENZA e gia' tagliata in due dalla zona rossa che interessa il Comune di Rogliano ed e' stata attiva, fino a qualche giorno fa, anche per il limitrofo Comune di Santo Stefano di Rogliano. L'iniziativa e' nata alcuni giorni fa dopo la richiesta di supporto inoltrata dalla dirigente dell'Istituto scolastico, Mariella Chiappetta: la Preside, non sapendo come consegnare gli apparati, assolutamente vitali per consentire la prosecuzione del percorso didattico a distanza per gli studenti delle classi medie ed elementari, senza rischiare di contravvenire alle norme in materia di contenimento del virus Covid - 19, ha pertanto deciso di chiedere il contributo dell'Arma dei Carabinieri, che ha immediatamente fornito la propria disponibilita'.

Oggi i militari, ritirati gli apparati nella Sede centrale dell'Istituto, hanno provveduto alla loro consegna direttamente all'abitazione dei 16 ragazzi aventi diritto, sparsi tra i Comuni di Rogliano, Grimaldi ed Altilia, evitando cosi' alle famiglie l'afflusso massivo ai plessi scolastici e il transito attraverso la zona rossa tuttora vigente.