Cerisano (Cs), il gruppo ‘Rinnovamento e Futuro’: “Comune si adoperi fin da subito alla predisposizione della fase 2 dell'emergenza”

"Il gruppo politico Rinnovamento e Futuro, dopo aver fatto una prima serie di proposte all'amministrazione comunale, ritiene necessario continuare a produrre e a condividere idee per meglio affrontare l'emergenza sanitaria ancora in corso. Questa volta però senza protocollare nulla e senza attendere risposte ufficiali dal Sindaco, sempre se mai arriveranno.

Chi si occupa della cosa pubblica, soprattutto dal basso, quindi in una posizione di maggiore vicinanza ai cittadini, non può essere attendista e rimanere immobile ma deve dimostrarsi dinamico e fervente di iniziative. Non può e non deve aspettare sempre i provvedimenti sovracomunali, i quali da soli rischiano non solo di essere insufficienti ma spesso poco compatibili con le esigenze di un territorio come quello cerisanese, se non sapientemente veicolati dall'amministrazione comunale. Ragion per cui, bisogna immediatamente pensare al dopo Covid-19, attuando una cabina di regia che vada a coinvolgere le attività commerciali che certamente avranno difficoltà nel ripartire, soprattutto se si pensa che i tre maggiori appuntamenti cerisanesi quest'anno rischiano di saltare. Un probabile annullamento del Festival delle Serre, dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, della Madonna del Rosario e di Sano Lorenzo rischia di far collassare del tutto il flebile tessuto commerciale cerisanese e questo è un rischio che non bisogna affatto correre.

Ad ogni saracinesca abbassata corrispondono dei disoccupati! Urge, dunque, l'attivazione di una cabina di regia, di cui sopra, tra l'amministrazione comunale e le attività commerciali stesse, in questa fase si può ovviare con videoconferenze, utile a registrare le singole esigenze di ogni "Partita IVA" per poi, insieme, tracciare la strada da seguire per almeno tamponare le perdite che si registreranno, purtroppo, per un po' di tempo ancora. Insomma, un brainstorming allargato a chi sta sul campo e che ha, oggi più che mai, la necessità di avere accanto un'amministrazione capace e responsabile.

"Un'idea perseguibile può essere, visto che si va verso la bella stagione, la sospensione della TOSAP e la concessione di più spazio possibile, affinché si possano rispettare le indicazioni anti-contagio ma allo stesso tempo garantire ai clienti la frequentazione dei locali con meno difficoltà. Si può pensare alla "shut-in-economy" ossia l'economia al chiuso, in modo che una palestra piuttosto che la scuola calcio o la scuola di danza possano vendere dei pacchetti online per gli allenamenti, attraverso un sito e magari anche una app i cui costi vengano sostenuti dal comune. Sempre su questo sito bisognerebbe dedicare una sezione alle pizzerie, al negozio di ottica, alle cartolerie, alle aziende agricole e casearie, insomma, uno spazio per ogni attività commerciale presente sul nostro territorio, nessuna esclusa, atta a favorire gli acquisti a distanza con consegna a domicilio e/o su prenotazione. Inoltre, un'altra area va dedicata ai nostri artisti, per permettere loro di poter fare lezioni di musica a distanza, suonare, vendere i propri libri, allestire mostre virtuali permanenti, recitare e via discorrendo. In sintesi, chi, per esempio, vorrà gustare una recitazione potrà scegliere l'artista e prima di vedere il video effettuerà il pagamento con una delle tante modalità che la tecnologia moderna mette a disposizione e il gioco è fatto. Insomma, si può davvero affrontare il nostro "day after tomorrow" con più serenità se a mettersi in gioco è un'intera comunità sotto la guida di un'amministrazione comunale alla quale non si chiedono miracoli ma attenzione e lungimiranza".

E' quanto si legge in una nota del gruppo politico 'Rinnovamento e Futuro' di Cerisano (Cs).