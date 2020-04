Castrolibero (Cs): coltivava droga in serra con allaccio elettrico abusivo, arrestato 47enne

Era stato trovato in possesso, alcune settimane addietro, di 50 piante di canapa indiana, un chilo e duecento grammi di marijuana, trenta grammi di hascisc e strumenti per la coltivazione di droga. Un quarantasettenne, denunciato in quella circostanza, e' stato adesso arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Cosenza con l'accusa di detenzione e produzione di droga. Durante una perquisizione domiciliare svolta dai militari nel mese di gennaio scorso, davanti alla sostanza stupefacente che deteneva in casa, infatti, l'uomo aveva sostenuto che le piante che stava coltivando rispettavano i limiti dei valori Thc determinati dalla legge. In seguito ad esami di laboratorio, invece, si e' riusciti a stabilire che il valore di Thc delle piante sequestrate e coltivate in una sofisticata serra artigianale allestita in un appartamento, munita di impianto di irrigazione a tempo, ventilatore, timer e bottiglie contenenti fertilizzanti e alimentata grazie ad un allaccio abusivo alla rete elettrica, era superiore di molto ai valori consentiti. (ANSA)

Dettagli Creato Lunedì, 20 Aprile 2020 11:48