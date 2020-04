Rogliano (Cs), i gruppi di minoranza: "Accelerare assegnazione buoni spesa per famiglie bisognose"

Questa mattina i gruppi di minoranza Un'Altra Rogliano ed Esserci per Fare hanno inviato sollecito tramite pec in merito all'accelerazione nell'assegnazione (e consegna) dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Di seguito la loro richiesta:

"Noi qui sottoscritti Mario Buffone, Giuliana Giuliani, Diego Sicilia e Cristina Guzzo, in qualità di consiglieri comunali rispettivamente del gruppo consiliare Un'Altra Rogliano ed Esserci per Fare, con la presente, facendo seguito all'interpellanza presentata in data 2 aprile 2020 ed in relazione all'anticipo del fondo di cui all'oggetto, tenuto conto del grave momento che sta attraversando anche la nostra comunità, sollecitiamo un immediato e concreto riscontro affinché si provveda senza ulteriore ritardo, ingiustificabile atteso il grave momento che sta attraverso anche la nostra Comunità, alla distribuzione delle somme di cui alla predetta ordinanza.

Difatti, giova purtroppo rammentare che la Protezione Civile, con Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 ha assegnato al Comune di Rogliano la somma di € 48.396,04 per far fronte all'emergenza alimentare ed ai bisogni primari dei Cittadini che versano in uno stato di bisogno. Il 30 marzo 2020 (DOPO SOLO UN GIORNO!) i soldi sono entrati nella piena disponibilità del Comune e nonostante questa insolita velocità di trasferimento dei soldi dallo Stato Centrale ai Comuni, vista la gravità della situazione, dopo 22 giorni ancora il Comune di Rogliano non ha provveduto concretamente alla erogazione delle somme ai propri cittadini.

I gruppi di minoranza in ogni modo hanno cercato di contribuire, suggerendo importanti modifiche al primo modello di adesione reso pubblico da parte della maggioranza ma, nonostante i tempestivi suggerimenti dati (scrivevamo a soli 3 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza) cui non è stato dato nessun riscontro degno di nota, e l'ingiustificabile tempo trascorso (ricordiamo 22 giorni) ancora oggi non si è provveduto a distribuire le somme di che trattasi.

Molti cittadini sono in seria difficoltà ed hanno potuto contare ad oggi solo sulla solidarietà di altri cittadini che, attraverso associazioni stanno provvedendo ai bisogni primari dei propri concittadini, ma non è chi non veda l'assurdità e l'ingiustificabilità di tale situazione. Lodiamo e ringraziamo l'azione delle Associazioni private che sono costrette a sostituirsi al pubblico per garantire un piatto a tavola ai propri concittadini, ma riteniamo con forza che le associazioni possano contribuire ma non essere costrette a sostituirsi all'azione pubblica che ha i soldi in cassa da più di venti giorni!

Si rileva altresì che, tenuto conto del grave momento di difficoltà avendo deciso di prolungare il termine per la presentazione delle domande si poteva comunque tempestivamente e con la dovuta urgenza provvedere ad anticipare ai nuclei familiari che versano in situazione di particolare difficoltà almeno un anticipo delle somme dovute.

Ciò posto richiediamo con forza che si provveda immediatamente a dar corso all'Ordinanza anzidetta rilevato che ogni ora (non giorno, ma ora!) di ulteriore ritardo crea gravi disagi a carico dei nostri concittadini.

Si sollecita infine un pronto riscontro all'interpellanza presentata in data 2 aprile 2020 richiedendo la motivazione delle scelte che sono state adottate, così voglia altresì rendere interpretazione autentica del modulo predisposto.

Con il consueto spirito di coadiuvare questa amministrazione in questo momento di grave emergenza, rilevando che anche i consiglieri di minoranza stanno ricevendo numerose richieste di informazioni e delucidazioni, anche riguardo alla compilazione del modulo, ai requisiti necessari e sufficienti per la compilazione dello stesso nonché informazioni relative all'inoltro della stessa domanda, si suggerisce di indicare una linea telefonica dedicata in modo che gli utenti possano ricevere tutte le informazioni di cui necessitano.

Si rileva, infine, che alla luce del bando pubblicato non si riesce ad evincere quali sono i criteri in forza dei quali saranno esaminate le domande presentate né chi esaminerà le dette domande, né in che modo gli aiuti saranno materialmente erogati.

Anche in tal caso si chiede di fornire adeguata motivazione ed interpretazione autentica sotto tale aspetto del bando, in modo da fornire le giuste delucidazioni ai cittadini

Nella speranza che tali proposte possano essere ritenute valevoli ed essere accolte, si porgono distinti saluti."