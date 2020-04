Cosenza, dal consigliere comunale Falbo solidarietà ai lavoratori di scuole materne e asili nido

"Nella qualità di Consigliere comunale con delega alle Strategie Attive per il Lavoro, esprimo solidarietà e sostegno ai lavoratori delle scuole materne e degli asili nido, sia pubblici che privati, sospesi a seguito dell'emergenza Covid-19. Chiedo un intervento della Giunta della Regione Calabria al fine di dare un sostegno economico a queste strutture, un contributo straordinario utilizzabile per il pagamento di mutui o locazioni, spese per le utenze e dispositivi di protezione individuale, spese amministrative ecc.

Nella Regione Lazio è già stato istituito, ad esempio, un fondo di 6 milioni a sostegno degli asili nido: nello specifico, è stata stanziata la somma di € 100,00 al mese - per ogni posto - dallo scorso mese di marzo fino alla ripresa delle attività educative. Del resto, anche il Vicepresidente dei Senatori di Forza Italia chiede l'istituzione di un fondo straordinario per le scuole paritarie.

Il sostegno economico che chiedo, rappresenterebbe un intervento concreto nell'ottica di una ripartenza che non escluda nessuno, perché bisogna concentrare l'attenzione su famiglie e lavoratori, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria ed economica. Com'è noto, sono centinaia i lavoratori impiegati in queste strutture educative nella sola Provincia di Cosenza, i quali, purtroppo, perderanno il posto di lavoro se, a Settembre, queste strutture cesseranno l'attività.

Confido, pertanto, in un intervento risolutivo della Giunta regionale calabrese che, all'uopo, potrebbe anche utilizzare i Fondi strutturali della Programmazione 2014/2020 non ancora impegnati". Lo afferma in una nota Andrea Falbo Consigliere comunale con delega alle Strategie Attive per il Lavoro del Comune di Cosenza.