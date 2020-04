Cuzzocrea: “Attivare protocolli e servizi per pulire i territori da ‘nuovi rifiuti Covid’”

"In considerazione dell'Emergenza Sanitaria da Pandemia Covid-19, Egregi rappresentanti Istituzionali ai vari livelli, ritengo sia necessario organizzare con immediatezza e con tutte le specifiche tecniche, di sicurezza e di salvaguardia delle persone e dell'ambiente, le attività di raccolta e gestione dei nuovi rifiuti Covid. Purtroppo questo è un fenomeno ed un problema che i Sindaci stanno già denunciando e che giornalmente ognuno di noi riscontra girando le strade e le piazze dei territori amministrati e che sta crescendo sempre di più. Guanti monouso, mascherine, salviette, fazzoletti di carta potenzialmente contaminati vengono abbandonati su marciapiedi, su prati, sul bordo delle strade e anche nei corsi d'acqua. Il problema riveste carattere di urgenza poiché questi nuovi rifiuti oltre ad essere dannosi per l'ambiente, rappresentano un rischio di contaminazione per cittadini ed operatori addetti allo spazzamento delle strade ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le buone abitudini e le informazioni diffuse dagli esperti ci dicono che tali "nuovi rifiuti" andrebbero chiusi in un sacchetto e gettati nell'indifferenziata, ma purtroppo ciò spesso non avviene, generando indirettamente un nuovo rischio non secondario ad altri.

Per altro, le informazioni relative alle procedure attuate che consentono di smaltire tali "nuovi rifiuti" in quelli urbani indifferenziati, siamo sicuri che siano la giusta soluzione per salvaguardare la salute degli operatori che eseguono giornalmente la raccolta e per quelli che lavorano nelle discariche e nei centri di stoccaggio? Chi di competenza analizzi bene il problema posto, al fine di evitare spiacevoli sorprese e danni alle persone.

"Da qui la proposta a coloro di competenza, ognuno per le proprie responsabilità istituzionali ed operative, di predisporre con immediatezza le procedure per attivare protocolli e servizi che consentano di pulire i territori da tali rifiuti. Considerando altresì, da come ci dicono gli esperti, che il problema potrebbe persistere per ancora tanti mesi, è necessario organizzare sui singoli comuni il posizionamento di idonei cassonetti dove depositare tali rifiuti ed attivare le procedure di gestione con operatori autorizzati a manipolare e gestire rifiuti speciali potenzialmente pericolosi.

Altro problema importante che va programmato per tempo è quello di reperire le giuste risorse per pianificare, previa concertazione con gli uffici preposti dell'ASP di Cosenza, un protocollo di sanificazione ed un Cronoprogramma di attuazione che inglobi tutte le scuole Comunali e Provinciali, gli Uffici Pubblici e le aree di aggregazione dei singoli comuni.

Relativamente alle problematiche sollevate, al fine di evitare altre spiacevoli rischi per la salute dei cittadini e disagi operativi per mancata organizzazione per tempo, ritengo che la Regione Calabria debba attivarsi immediatamente per reperire le risorse e pianificare con ATO Rifiuti, Provincia e Comuni l'attuazione degli interventi necessari, opportuni ed urgenti.

In attesa di riscontro e sempre disponibile a collaborare per la soluzione dei problemi dei territori". Lo scrive, in una lettera indirizzata alla presidente della Regione Calabria, il consigliere provinciale di Cosenza, Andrea Cuzzocrea.