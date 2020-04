Zumpano (Cs): posizionato container nell'area dell'elisoccorso per la sicurezza del personale

Considerata l'emergenza da Covid 19 e il decreto normativo che stabilisce le distanze da tenere fra gli individui, nella mattinata di oggi la Protezione Civile con l'apporto dei Vigili del Fuoco hanno posizionato nell'area dell'elisoccorso in località Cannuzze del Comune di Zumpano un container abitativo procurato dalla Protezione Civile Regionale. "La struttura - si legge in una nota diramata dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza - permetterà al personale presente presso la base di Cannuzze (medici, infermieri, piloti e personale della squadra antincendio) di poter lavorare in tutta sicurezza. Il direttore dell'Unità Operativa 118 di Cosenza Riccardo Borselli ed il personale tutto dell'eli-base di Cosenza esprimono sentiti "ringraziamenti per la immediata disponibilità e sensibilità dimostrata dalla Presidenza della Regione Calabria, da Gaetano Rizzuto della Protezione Civile regionale, dall'ingegnere dei Vigili del Fuoco Paolo De Bastiani e dal comandante Massimo Cundari".

Dettagli Creato Venerdì, 17 Aprile 2020 13:42