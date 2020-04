Coronavirus: uomo in attesa del test scappa, a Cosenza ricerche in corso

Un uomo, originario di San Lucido (Cosenza), si e' allontanato dalla tenda pre triage allestita nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per effettuare i tamponi relativi ai controlli per il Covid-19. Le forze dell'ordine lo stanno adesso cercando. Per quanto si apprende, l'uomo, senza fissa dimora e che soffrirebbe di problemi psichiatrici, avrebbe presentato alcuni sintomi che potrebbero far pensare ad un possibile contagio. L'uomo era stato portato in un primo momento al nosocomio di Cetraro, per poi essere trasferito a Cosenza. Si e' pero' allontanato eludendo il controllo dei sanitari e facendo perdere le sue tracce.

Dettagli Creato Giovedì, 16 Aprile 2020 12:51