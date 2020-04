Coronavirus, Scalioti: “Guarito un altro paziente di Cariati. Notizia positiva, ma non abbassiamo la guardia”

"Dopo la degenza che lo ha visto sotto cura per qualche settimana all'Annunziata di Cosenza, anche il terzo paziente risultato positivo nelle scorse settimane al Coronavirus è guarito e rientrato a casa oggi, mercoledì 15 aprile". Ad esprimere soddisfazione per questa nuova bella notizia è il sindaco facente funzioni di Cariati, Ines Scalioti, trasmettendo a nome suo personale, dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità i sentimenti di affetto e vicinanza al concittadino guarito ed ai suoi familiari.

"Notizie positive come queste – aggiunge – devono trasmetterci sorriso e speranza senza indurci però ad abbassare la guardia, rispetto alle restrizioni in atto per tutti. Bisogna continuare cioè a seguire con rigore e serietà tutte le indicazioni nazionali e regionali per evitare – continua – che il virus si propaghi e che gli sforzi condotti fino a questo momento dalle popolazioni vengano vanificati per sottovalutazione del rischio. Serve ancora e soprattutto adesso il contributo di tutti. Ed in questa direzione – conclude la Scalioti – continueranno ad essere attuati dalle forze dell'ordine, cui si ribadisce gratitudine, tutti i controlli sul territorio".