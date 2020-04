Castrovillari: il Coronavirus non blocca la capacità dei cittadini di prendersi cura dei luoghi

L'emergenza sanitaria per il contagio da coronavirus non ferma il desiderio dei cittadini di Castrovillari di prodigarsi e mettersi a disposizione per la pulizia e il decoro dei luoghi.

Lo testimonia, e non solo, il signor Massimo D'Agostino che, preso da tale senso di responsabilità, ha effettuato, in sicurezza, lavori di pulizia e sistemazione della villetta di Corso Garibaldi, angolo Largo Caduti sul Lavoro.

Analoga attività è stata eseguita anche da alcuni abitanti del rione Civita, residenti nei pressi della villetta che si trova dinanzi al Protoconvento francescano.

A loro è andato il sentito ringraziamento del Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale ha richiamato tale sensibilità civica e senso di appartenenza come "fervidi esempi di partecipazione attiva alla vita della comunità".

Intanto l'Amministrazione comunale porta a conoscenza "che ha completato la gara di affidamento degli interventi di taglio erba e sistemazione di tutte le villette cittadine che saranno avviati in questo mese".