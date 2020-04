Coronavirus, l'Amministrazione Comunale di Rogliano: "Vanno avanti i servizi al cittadino"

In questa fase di emergenza epidemiologica, nonostante l'amministrazione comunale sia costretta ad agire a ranghi ridotti al minimo a causa dei contagi che hanno interessato il sindaco Giovanni Altomare, il vicesindaco Fernando Sicilia e il consigliere comunale di maggioranza Antonio Simarco, tutti ricoverati in ospedale, e la positività riscontrata sugli altri componenti della giunta Francesco Altomare e Antonietta Russo, entrambi in quarantena obbligatoria, procede l'azione amministrativa, coordinata dal Sindaco Vicario, Teresa Cicirelli, sia per la parte straordinaria ed urgente che riguarda il quadro sociosanitario, sia per la parte ordinaria e per le pratiche pendenti.

Allo stesso modo, vanno avanti i servizi al cittadino.

L'Amministrazione comunale ringrazia sia i dipendenti che si trovano costretti all'isolamento domiciliare, sia quelli che sono attivi nell'espletamento delle loro mansioni.

Lo spirito di sacrificio che li contraddistingue rappresenta un vanto per questa municipalità. Direttamente o via "smart working", sono attivi tutti gli uffici presso la sede municipale, dove resta vietato l'accesso al pubblico, se non per motivi strettamente urgenti e necessari e previo appuntamento, e questo in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Pur in una situazione di obiettiva difficoltà, sono assicurati tutti i servizi essenziali, a cominciare da quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Una piena nota di encomio quest'Amministrazione rivolge agli operatori della "Presila Cosentina" e della Cooperativa che si occupa della pulizia delle strade per la loro lodevole applicazione nel proprio lavoro, garanzia di decoro e igiene pubblica.

In data odierna sono rientrati in servizio tre agenti ausiliari della Polizia municipale su sette, sottoposti a quarantena obbligata o volontaria-cautelativa o, per ragioni diverse, in malattia. Vengono così potenziati i servizi di controllo sul territorio urbano, garantiti, con la massima efficienza, dalla locale compagnia dei carabinieri, sia pure in forza minima per i contagi contratti sul campo da dodici militari. Lodevole il supporto che è stato dato loro anche da Polizia e Guardia di Finanza. A tutti l'Amministrazione comunale fa pervenire la propria pubblica riconoscenza. Sta per essere avviata la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà, mentre è in corso la consegna di centinaia di pacchi alimentari ai nuclei familiari più bisognosi. Eventuali, ulteriori necessità vanno comunicate telefonicamente all'apposito numero istituito dal Comune già da diversi giorni. Nessuno deve rimanere senza l'assistenza di questa istituzione.

E' stata assolta la sanificazione degli uffici pubblici e dell'intero territorio comunale, frazioni comprese.

Sono state ordinate, da tempo, migliaia di mascherine che saranno consegnate nei prossimi giorni, con l'obiettivo di assicurarne la dotazione ad ogni cittadino.

Sono note le difficoltà di reperimento di questo dispositivo ed è auspicabile che ogni difficoltà di consegna venga superata.