I consiglieri comunali del gruppo ‘Morano Lab’: “Imprecisioni nell’assegnazione dei bonus spesa, riaprire domande”

"Con la responsabilità che ci ha da sempre contraddistinto, badiamo esclusivamente, in questo difficile momento di crisi economica-sanitaria, a concentrare tutte le nostre energie su ogni possibile iniziativa, utile ed incisiva. Dobbiamo aiutare le fasce più deboli del nostro Comune, senza lasciare nessuno indietro, questo è il nostro unico obbiettivo. Coscienti del ruolo che i cittadini di Morano ci hanno attribuito, ogni nostro sforzo, è sempre indirizzato alla difesa di una corretta gestione politica e amministrativa dell'ente. Nell'interesse dei cittadini e a tutele di ognuno di essi, non abbassiamo la guardia, saremo sempre vigili sulle dinamiche amministrative e sulle procedure regolamentari, ed energici nella nostra azione propositiva. Abbiamo segnalato delle imprecisioni e delle inadempienze nelle determinazioni di assegnazione dei buoni spesa, rispetto alla normativa, ma soprattutto una mancanza completa di buon senso. Sono stati identificati una base di percettori, da banche dati comunali e associative, senza avere la premura di verificare seriamente chi si trova effettivamente in situazione di bisogno indigente, causa Virus. Quale sensibilità si dimostra verso la popolazione, se si restringono i criteri di assegnazione, addirittura a bando chiuso, senza sentire il bisogno di sospendere l'avviso pubblico? Nessuno è stato informato che il termine ultimo, del 6 aprile per fare richiesta, è stato reso non perentorio dai tecnici. Resta il fatto, che si tratta di una pratica, che ci solleva seri dubbi di illegittimità, oltre che di una mancanza di etica politica e morale. Sappiamo che sono stati spesi 17000 €, su 40000 disponibili. Gli altri 23000 € per cosa, e quando saranno usati? Sono stati sensibilizzati i proprietari di attività ancora chiuse, sulle loro particolari e immediate esigenze?

"Abbiamo sempre parlato di corresponsabilità politica, promuovendo azioni e ricercando una proficua collaborazione con l'amministrazione. Ad oggi, purtroppo, prendiamo le dovute distanze da questi metodi escludenti, riservandoci ogni tipo di verifica. Nei momenti di crisi, si pagano le superficialità della normale amministrazione; a tal proposito, dove sono i servizi sociali del comune? Nella commissione esaminatrice istituita per la selezione dei nuclei familiari in difficoltà, non se ne trova traccia. Si perde tempo su tutto, c'è una intesa sulla nostra proposta di una variazione di bilancio, ma ancora niente soldi. Risorse ferme e disponibile da impiegare nell'emergenza economica è tutt'ora lettera morta, per un capriccio di una politica che "appare ma non agisce". Stiamo chiedendo di aggredire la crisi, non siamo interessati ad entrare in polemica con il sindaco. Il tempo non gioca a nostro favore, la pandemia ci ha colpiti mentre eravamo già in ginocchio. Ora bisogna correre. Riaprite le domande di assegnazione dei buoni alimentari ed approvate la rete solidale, metteteci nuove risorse, così come le abbiamo trovate, perché la sfida è appena cominciata".

Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo 'Morano Lab' Giannatale Tramaglino (capogruppo), Maria Di Maria e Domenico Lombardi.