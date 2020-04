Cariati: rientrano a casa i coniugi già positivi al Coronavirus

Accingendoci a celebrare, ancora doverosamente chiusi nelle nostre case, una delle tradizioni più sentite e vissute nei nostri territori e nella nostra comunità, a nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale rivolgoall'unico nostro concittadino ancora ricoverato gli auguri di pronta e completa guarigione e di poter fare presto ritorno agli affetti dei propri cari. A lui ed ai suoi familiari giunga la vicinanza dell'intera comunità.

È quanto dichiara il sindaco di Cariati facente funzioni Ines Scalioti informando che i coniugi, già positivi al Covid-19, sono rientrati a casa e stanno bene. Anche a loro vanno i sentimenti di bentornato dell'istituzione pubblica e della Città.

Nel ribadire che in ottemperanza alla proroga da parte del Governo nazionale delle misure restrittive finalizzate a prevenire e ridurre il contagio da Coronavirus, saranno intensificati i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine in occasione delle imminenti ricorrenze pasquali di domani, domenica 12 e di pasquetta lunedì 13, nel rinnovare l'appello a rispettare l'obbligo di restare a casa, l'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per rivolgere gli auguri di serena pasqua a tutti i cariatesi residenti nelle altre regioni italiane ed all'estero.