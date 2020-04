Coronavirus: tute per sanitari ospedale di Castrovillari

Emergenza Coronavirus, il Sindaco Jim di Giorno, il vicesindaco Angelo De Maio, l'assessore Giovanna Spingola ed il Presidente del Consiglio Luigi Bisignani hanno rinunciato alla propria indennità di marzo per acquistare le tute da destinare al personale sanitario dell'Ospedale di Castrovillari.

I presidi di sicurezza sono stati consegnati questa mattina dagli amministratori ai responsabili del nosocomio.

È quanto fa sapere lo stesso Primo Cittadino sottolineando che, nel quadro di questa vera e propria guerra alla diffusione del contagio ed alla luce della complessità e delle non poche difficoltà che si stanno registrando nella governance del sistema sanitario nazionale, la donazione dell'istituzione pubblica locale ambisce ad essere un contributo ed un segno di solidarietà, di vicinanza e di riconoscimento concreto all'instancabile impegno dei medici e degli operatori sanitari in prima linea in questo momento cruciale per l'Italia e per la nostra regione.