Fascineto (Cs): il Comune pronto alla distribuzione dei buoni mensa

L'Amministrazione Comunale di Frascineto, pronta per la distribuzione dei buoni mensa, così come previsto dall'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza Covid -19.

I nuclei familiari interessati saranno 93 per un importo complessivo pari ad euro 18.222,00. La somma, è stata oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio e destinate in modo urgente e tempestivo, a misure urgenti di solidarietà alimentare.

L'atto deliberativo della Giunta Municipale, tra l'altro prevede, che ai beneficiari saranno consegnati tagli da Euro 10,00, 20,00 e 50,00 cadauno, spendibili solo presso gli esercenti aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Inoltre, si è altresì dato atto, che le domande pervenute, a campione saranno trasmesse alle Autorità competenti (Inps, Guardia di Finanza, ecc.) per il controllo delle autocertificazioni rilasciate nelle stesse ai sensi delle normative vigenti.

Sul fronte dell'emergenza della crisi i competenti uffici comunali, con un tour de force e un lavoro encomiabile – ha dichiarato il sindaco Angelo Catapano –, hanno valutato le numerose istanze pervenute per il "buono spesa". Abbiamo adottato tutte le misure - ha evidenziato il primo cittadino-, per tutelare la salute pubblica che resta prioritaria, unitamente a quelle di natura economiche, per venire incontro a tante famiglie, che si trovano a vivere loro malgrado, questa delicata fase. Rivolgo un sincero plauso ai dipendenti comunali e ai componenti della giunta, che si sono prodigati senza sosta per raggiungere l'importante obiettivo.

Il sindaco Catapano, ha colto anche l'occasione, per inviare ai propri concittadini un messaggio augurale per la Pasqua. Questo anno la festività – ha scritto il primo cittadino -, ci coglie in un momento drammatico e decisivo della nostra vita e di tutto il mondo. E' una Pasqua diversa da tutte le altre, nel tempo e nello spazio, che trascorreremo nel calore delle nostre case. Ed è proprio, in questo particolare frangente – ha proseguito -, rivolgo a tutti i migliori auguri di una Pasqua di serenità. Auguri speciali - il sindaco Catapano li ha rivolti -, a chi oggi opera in prima linea a tutela della salute ed i servizi essenziali. Un pensiero particolare lo ha indirizzato alle forze dell'ordine, a tutti i volontari oggi impegnati nelle tante iniziative a sostegno di chi è più in difficoltà. Un segno – ha concluso -, con la consapevolezza, di poter guardare con fiducia per un futuro migliore.