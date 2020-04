Coronavirus: a Vaccarizzo Albanese buoni spesa in distribuzione

Emergenza Covid-19, un fondo di solidarietà alimentare per sostenere le famiglie in difficoltà. È stato attivato un conto corrente dedicato ad hoc. Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel garantire aiuto alle categorie più fragili in questo momento così difficile per l'economia.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo informando che sono partite e procedono speditamente le operazioni di distribuzione dei buoni spesa alimentari. Gli aventi diritto sono stati contattati telefonicamente e a scaglioni convocati per il ritiro presso la sede comunale.

Il Primo Cittadino coglie l'occasione per ringraziare i dipendenti comunali, lo SPRAR per l'aiuto che sta offrendo all'Ente, il Banco Alimentare Calabria e la Filiera Agroalimentare di Ernesto Madeo per aver donato al comune dei pacchi di generi di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Saranno distribuiti dagli operatori della Croce Rossa, tra i protagonisti di quella macchina della solidarietà che non si è mai arrestata. Ogni piccolo gesto di vicinanza e prossimità – sottolinea - nei confronti di quanti vivono con maggiore peso la situazione attuale e di chi opera in prima linea è da apprezzare e sostenere.

L'IBAN del conto corrente intestato al Comune di Vaccarizzo Albanese è IT04X0760116200001049418799. Chiunque abbia possibilità, anche minime, può fare una donazione per il fondo di solidarietà alimentare.