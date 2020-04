Altomonte (Cs), il Comune consegna a domicilio i sacchi per la raccolta differenziata

"L'emergenza Coronavirus in corso non può e non deve frenare il senso civico e le buone pratiche di tutela e rispetto dell'ambiente che i cittadini hanno responsabilmente adottato. Sacchi per la raccolta differenziata, se ne può chiedere la consegna a domicilio, se terminati. Il servizio è prenotabile telefonando al numero 0981.948041 da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13". È quanto fa sapere l'assessore all'ambiente Mario Pancaro informando con il Sindaco di Altomoente, Gianpiero Coppola, che l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni mirate a contrastare gli spostamenti da casa ed evitare la diffusione del Covid-19.

In caso di mancata risposta degli uffici comunali è possibile contattare l'assessore Pancaro al numero 3281315027, l'assessore ai servizi sociali Emilia Romeo al 3208938985, l'assessore alle attività culturali Elvira Berlingieri al 3356694421 ed il vicesindaco Francesco Provenzale al numero 3395260995.