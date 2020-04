Coronavirus, Magorno (Iv): “Il Governo non può ignorare i sindaci”

"Ha ragione il Presidente Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro. I comuni italiani sono in difficoltà e l'emergenza scaturita dal #Coronavirus ha completamente bloccato le entrate nelle casse comunali. Il governo non può far finta di non sentirci, non può ignorare il grande sforzo che stanno realizzando in queste settimane centinaia di Sindaci, vere sentinelle dei territori. Non può ignorarci. Lo sblocco di cinque miliardi deve essere immediato". Così il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.

