Giovedì vescovo Satriano a Cariati, benedizione comunità in diretta streaming

"Settimana Santa, il tour nei comuni della diocesi dell'Arcivescovo Giuseppe Satriano con la croce di San Francesco di Paola toccherà Cariati giovedì 9 aprile alle ore 12". È quanto fa sapere il sindaco facente funzioni di Cariati, Ines Scalioti, cogliendo l'occasione per ringraziare il Vescovo per la benedizione che impartirà alla comunità e la vicinanza che l'iniziativa testimonia in un momento così difficile per tutti.

La celebrazione potrà essere seguita solo in diretta Facebook sulla pagina dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati.