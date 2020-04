Cosenza, aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali che effettuano le consegne a domicilio

Sono sempre più numerosi gli esercizi commerciali, tra quelli autorizzati dalle disposizioni governative a restare aperti durante l'emergenza coronavirus, che effettuano, su richiesta, le consegne di generi di prima necessità a domicilio e che hanno quindi aderito all'invito formulato, ormai da diverse settimane, dall'Assessorato alle attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi, guidato da Loredana Pastore.

Ecco l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle attività commerciali che effettuano consegne a domicilio:

Pizzeria Rosticceria "Da Franco" (dal 1975) – di Roberto Presta – Via Popilia, 162- Cosenza – Tel. 3939272535;

Supermercato Cinque Continenti – Piazza delle Autolinee 6/7 – Cosenza - Tel.0984/412664 - cell 3206745854;

Ristorante AL GIRONE DEI GOLOSI – Via Pasquale Rossi, 79 - Cosenza – Tel.0984.394859 . Effettua servizio di consegna a domicilio direttamente o utilizzando le piattaforme Deliveroo e Foodys;

SUPERMERCATO A&O - Piazza Riforma – Cosenza - Consegne a domicilio tramite chiamata e whatsapp al numero 3773370782 ;

Pizzeria La Lanterna - Via Domenico Frugiuele n°36- Cosenza – Tel.098472040;

Telefoniaci – Vendita e assistenza smartphone, tablet e computer- Via Pasquale Rossi 17/e – Cosenza - Ritiro e consegna a domicilio. Tel. 339-4795804;

Minimarket di Nocito Vincenzo - Piazza Zumbini n. 2 - Prenotazioni e consegne a domicilio al n. 347 321 7268 - Orari di apertura :dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00;

Macelleria di Bruni Vittorio - Piazza Zumbini n. 1 – Cosenza – Prenotazioni e consegne a domicilio tel. 0984 481177. - Orari di apertura :dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00;

Caffè CONTINENTAL - via Riccardo Misasi, 56 – Cosenza – Informazioni e prenotazioni via whatsapp al n. 3482332424 oppure tramite messaggio sulla pagina facebook "Caffe Continental";

Pizzeria Due Archi, Via Piave, 85 – Tel. 0984/1811686;

Supermercato A&O autolinee "Paduano Group" – Viale delle Medaglie d'oro, 68/70 - Per prenotazioni e consegne telefonare al n. 0984 413560;

Caseificio Fior Di Latte, Via Mario Mari 4, Cosenza - prodotti caseari freschi di giornata e affettati – Tel. 3929505745;

Tavola Calda "Il Girarrosto"- Via Nicola Serra, 16 – Cosenza – Tel.3472830736 – Consegne in città e zone limitrofe;

Oasi della carne – Macelleria, griglieria e panetteria – Via Popilia, 196 – Cosenza - Per prenotazioni e consegne tel.0984/408678 – Orario continuato;

Macelleria salumeria Gentile Ferdinando - via Nicola Serra n.43 – Cosenza – Tel. 3470894842- La consegna a domicilio è gratuita;

Super Mario Pizza – Via Alessandro Volta 43/45 - Quattromiglia di Rende- Consegne a domicilio nei comuni di Cosenza, Rende e paesi limitrofi – Tel. 3450058013-3274548042;

Ortofrutta "Il Contadino" – Via Caloprese 78, Cosenza - tel.3394755540;

Lavanderia Professionale "Bio clean", piazza Giacomo Mancini 65 (presso Centro commerciale "I 2 fiumi") che è a disposizione per il ritiro e la consegna gratuita a casa, nel territorio cittadino, garantendo un servizio di pulizia e sanificazione. Tel: 098473247, mail: a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .;

Azienda "Campoverde Spa" (Punto vendita di Rende) che effettua consegne a domicilio della spesa anche a Cosenza. Tel.09841523014. Le consegne si effettuano dalle 14,30 alle 16,30 (per consegne in giornata gli ordini devono pevenire entro le ore 13,00);

Azienda MI'NDUJO- PANINO GENUINO. Ha attivato in questo periodo la consegna a domicilio. E' possibile ordinare telefonando al numero 3517591007 oppure scaricando l'app di foodys.it. La consegna è gestita da Foodys, azienda specializzata nel delivery.

Mercato coperto di Campagna Amica, Piazza Matteotti – Cosenza. E' attiva l'iniziativa "Spesa Amica" nei giorni di apertura del martedì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Chiamando al numero 351 7611691 si potrà ricevere la spesa a domicilio, nei pomeriggi dei giorni di apertura, nei Comuni di Cosenza e Rende.

Macelleria Trentinella – Via Popilia, 147/C – Tel.0984-390565 oppure 3201884793 . Si può decidere la fascia oraria nella quale ricevere la spesa. Si può, inoltre, scegliere la consegna in giornata o programmarla in uno dei giorni successivi.

PARAFARMACIA Dott.ssa Stefania Perito – Viale degli Alimena, 4/B Cosenza – Tel.098424730;

ORTOFRUTTA "DALLA TERRA ALLA TAVOLA" – di Cello Gianni – Viale delle Medaglie d'Oro – Cosenza – Tel.3407355985;

Supermercato GranRisparmio - via Panebianco,186 - tel. 391-3712138;

Punti vendita Trony di Cosenza (tel.0984.396505) e Rende (0984.461542) effettuano consegne a domicilio gratuite . Per ulteriori informazioni telefonare al n. 368-651417;

Bellaroma Pizzeria; Burger Brioche ; Cosenza kaffè, ubicate in Via Panebianco, 600, effettuano il servizio a domicilio dalle ore 17,00 alle ore 21,30 tutti i giorni telefonando al numero 351 5557007 (anche whatsapp) oppure al numero 0984 39 22 43 o, ancora tramite Deliveroo o Foodys;

Nice Surgelati effettua consegne a domicilio gratuite di gelati,surgelati e fresco. La spesa può essere prenotata attraverso il sito www.nicesurgelati.it o contattando il numero 388 2580353 o il numero verde 800 914 976;

SUPERMERCATO COOP FOOD SRL (GRAN RISPARMIO), Via Trento, 25 – COSENZA. Consegna a domicilio attraverso il servizio whatsapp (TEL.380/1460773). Basta inviare un messaggio whatsapp con scritto "Coop Food Si" e si riceveranno tutte le informazioni relative al servizio;

LA LAVANDERIA - Viale della Repubblica,117 – Cosenza – Tel. 348 135 01 97. Consegne a domicilio nel comune di Cosenza e zone limitrofe. Il ritiro e la consegna dei capi non hanno alcun costo aggiuntivo.

A questo elenco di esercizi commerciali si aggiunge, inoltre, la disponibilità dell'Associazione Culturale "La Fontana" di Rogliano che effettua, su richiesta, servizio di consegna a domicilio, sia di farmaci, che della spesa di generi di prima necessità. I riferimenti per contattare l'Associazione sono: tel. e whatsapp.3479793236, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Altre adesioni potranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , manlevando il Comune da ogni responsabilità circa il rispetto delle previsioni di legge in materia di lavoro per i propri addetti alla consegna, nonché delle misure di prevenzione sanitaria stabilite dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19.

L'elenco aggiornato degli esercizi commerciali continuerà ad essere pubblicato sul sito del Comune nella home page (www.comune.cosenza.it).