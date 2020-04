Mormanno: la comunità ha bisogno, gli imprenditori rispondono

«Quello che gli imprenditori locali stanno dimostrando in questi giorni difficili per il Paese e la nostra comunità ha davvero dell'incredibile e rappresenta la prova tangibile che se restiamo insieme tutto andrà bene ed usciremo anche da questo incubo del Coronavirus». Lo afferma il sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, nel porgere la sua gratitudine all'Azienda Agricola Armentano di Antonio Armentano che ha donato al Comune un importante quantitativo di fagioli del nostro territorio che verranno distribuiti tra le famiglie che si trovano in condizione di bisogno, e alla Società agricola Campotenese Srl che ha voluto donare al Municipio importanti quantitativi di prodotto da distribuire tre le famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

«Segni di vicinanza e condivisione che in questo tempo non passano inosservati e restituiscono il senso di essere comunità, di rimanere uniti e non lasciare nessuno da solo. Questi imprenditori, che pur vivono la crisi che la diffusione del Covid 19 ha innescato per le loro attività, non si piangono addosso ma pensano a chi sta peggio di loro. Questo senso di appartenenza e solidarietà è il valore aggiunto che ci da la carica ogni giorno - come amministratori - per affrontare la quotidianità che è sempre difficile e complessa. Ma siamo certi che insieme ci rialzeremo e torneremo ad essere più forti di prima».