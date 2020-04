Coronavirus: a Castrolibero nominati quattro volontari di Protezione Civile

Presso la Delegazione comunale del Comune di Castrolibero, in data odierna si è tenuto un incontro per la nomina di 4 importanti figure di Volontariato di Protezione Civile. In un periodo come quello odierno, di massima allerta per l'Emergenza COVID-19, figure di alto profilo professionale hanno deciso di mettersi a disposizione del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale per costituire il nucleo centrale di Coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Alla presenza dell' Assessore Francesco Serra con delega alla Protezione Civile e del Comandante di Polizia Municipale A. Plastina, il Sindaco, richiamato il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n.16 del 03 giugno 2019, ha proceduto alla nomina del Dr. Milito Sisto quale Coordinatore del Gruppo Comunale, del Sig. Annaccarato Gianni quale Coordinatore delle Associazioni di Volontariato, del Sottoufficiale dell'E.I. Mandalà Roberto come Responsabile Operativo e del Caporeparto dei Vigili del Fuoco Macrito Gianfranco nella veste di Capo Squadra. I presenti non hanno esitato nell'accettare i ruoli affidati, mettendosi da subito a servizio della loro Comunità, in diretta sinergia con le Autorità Locali e i Cittadini che vorranno far parte del Gruppo stesso.

Un Plauso da parte dell'Assessore Serra e del Comandante Plastina per l'entusiasmo e la disponibilità dimostrata in questo periodo di particolare emergenza sociale. Nella prossima settimana verrà pubblicato l'Avviso di adesione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, aperto a Cittadini e Associazione che vorranno aderire all'iniziativa.