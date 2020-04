Bisignano (Cs), bimbo lascia cartello fuori da caserma: "Andrà tutto bene"

'W i Carabinieri, W l'Italia, andrà tutto bene''. E' questo il testo di uno striscione che i militari della stazione carabinieri di Bisignano, in provincia di Cosenza, hanno trovato stamattina davanti la porta della caserma. Sicuramente il dono di un bambino: un piccolo gesto, ma carico di un profondo significato, a dimostrazione della vicinanza della popolazione all'Arma dei carabinieri, sempre in prima linea al fianco dei cittadini, anche in questo periodo di emergenza.

Dettagli Creato Sabato, 04 Aprile 2020 14:23