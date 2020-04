Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Tema sanità non ammette divisioni"

"La sanità non è un settore nel quale devono scontrarsi tifoserie opposte, come avveniva un tempo nei nostri paesi, quando i sostenitori delle squadre di calcio difendevano aspramente i propri colori" , lo ha dichiarato il Sindaco di Diamante, il Sen. Ernesto Magorno nel corso della quotidiana diretta social di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus. "Di fronte ad un'emergenza- come quella che stiamo vivendo - dice ancora il Sindaco di Diamante, non si deve avere alcun pregiudizio nei confronti di ogni tipo di struttura pubblica o convenzionata, e tutti i presidi sanitari devono essere attrezzati per fronteggiare il malaugurato espandersi del contagio al sud. Nessuna struttura, in questa fase, può e deve sottrarsi e deve essere capace di dare risposte immediate ed efficienti. I Sindaci sono in campo, per quello che è di loro competenza, e fanno il possibile per tutelare i loro cittadini ma la competenza assoluta della sanità spetta alla Regione – conclude Magorno - e deve essere fatto in modo che ogni struttura sanitaria sia messa a disposizione della strenua battaglia che stiamo combattendo contro il Coronavirus".

Dettagli Creato Sabato, 04 Aprile 2020 10:10