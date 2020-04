Amendolara (Cs), Anas: chiuso lo svincolo su SS 106 per ordinanza comunale

Sulla strada statale 106 "Jonica" è stato chiuso lo svincolo di Amendolara, in provincia di Cosenza.

Il provvedimento recepisce un'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale in data odierna, finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

