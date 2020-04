Schiacciato da autocarro nel Lazio: grave operaio originario di Cosenza

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Velletri, ai Castelli Romani, dove un operaio di 57 anni, originario di Cosenza, e' stato travolto da un autocarro ed e' ora in pericolo di vita in ospedale. Secondo quanto si apprende, l'uomo, che stava eseguendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale, stava caricando materiale sull'autocarro quando questo lo ha travolto, probabilmente a causa del freno a mano non tirato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Velletri per i rilievi. L'uomo e' stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale San Camillo. (AGI)