‘Un'Altra Rogliano’ ed ‘Esserci per Fare’: “Amministrazione comunale modifichi requisiti per accedere al bonus spesa”

"In relazione alle domande che possono presentarsi per l'ottenimento dell'aiuto per i bisogni alimentari, a seguito anche delle numerose istanze che noi consiglieri di minoranza stiamo ricevendo dai nostri concittadini, i gruppi di minoranza Un'altra Rogliano ed Esserci per Fare abbiamo presentato un'altra interpellanza all'Amministrazione comunale affinché fornisca i chiarimenti richiesti e modifichi il modulo, consentendo esplicitamente anche ad altre categorie di persone di poter usufruire del detto aiuto. Riteniamo infatti che vada certamente fatta una graduatoria tra i cittadini in relazione allo stato di bisogno per poter accedere a questi aiuti, ma riteniamo anche che si debba tener conto dello stato socio economico della famiglia (numero di componenti, nuclei monogenitoriali, anziani soli, piccoli commercianti, artigiani ecc) Al fine di aiutare tutti i cittadini abbiamo anche proposto che sia istituito immediatamente un numero telefonico unico che fornisca informazioni in merito alla domande, alla loro compilazione ed all'inoltro".

Dettagli Creato Giovedì, 02 Aprile 2020 21:27