Giornata per la consapevolezza sull'autismo: il Comune di Rende aderisce

Anche il comune di Rende in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo aderisce al "Blue day".

"Riteniamo doveroso –ha dichiarato il sindaco Marcello Manna in una nota- aderire all'iniziativa manifestando così la vicinanza delle istituzioni alle persone con persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo. Come amministrazione e di concerto con l'assessore alle politiche sociali, metteremo in moto tutte le risorse necessarie affinché i diritti di tutti i cittadini siano garantiti, ma bisogna innanzitutto dare sostegno alle famiglie, supportarle in maniera adeguata oltre a favorire l'inclusione sociale di chi soffre di disturbi dello spettro autistico attraverso un lavoro di rete e di valorizzazione delle buone prassi: solo così l'autismo non sarà più associato, come spesso ancora avviene, all'isolamento", ha concluso il primo cittadino.