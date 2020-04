Il Rotary E-Club Calabria International dona mascherine a medici ed infermieri dell'Annunziata di Cosenza

Un piccolo contributo, quello dato dai soci del Rotary E-Club Calabria International in piena emergenza Covid-19, che solleva la nota questione della mancanza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per i medici e gli infermieri all'interno delle strutture sanitarie calabresi.

Il 31 marzo il Presidente del primo Rotary E-Club calabrese, Leopoldo Rossi, coadiuvato dal socio del club, Lucantonio Iaquinta, hanno provveduto alla consegna di 430 mascherine presso la U. O. C.di pediatria ed la U. O. C. malattie infettive dell'Ospedale Annunziata di Cosenza.

Le inziative del Rotary E-Club Calabria International riguardo la pandemia ancora presente non terminano di sicuro, tanti sono i progetti ancora in cantiere per contribuire ad uscire dalla emergenza Covid-19.

Il Rotary E-Club Calabria International tutto coglie, infine, l'occasione per ringraziare "Calzaturificio-Tomaificio Roma" di Capalbo Rodolph (https://www.facebook.com/calzaturificioroma.spaccioaziendale/), di Bisignano, e "Penelope merceria" (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008547961203), di Rogliano per il contributo gratuito fornito all'attività.