Il settore welfare del Comune di Cosenza ha pubblicato l'avviso per l'erogazione dei buoni spesa una tantum per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, in applicazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 658 del 29 marzo scorso, contenente interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. La platea dei beneficiari dei buoni spesa una tantum sarà individuata, secondo quanto stabilito nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai servizi sociali del Comune, assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali.

Le risorse messe a disposizione del Comune dal Governo saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento dell'economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento dell'epidemia.

Sulla base di quanto assegnato, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco che sarà pubblicato dal Comune di Cosenza sul proprio sito istituzionale.

Su indirizzo del Sindaco Mario Occhiuto si è stabilito in euro 80 (ottanta) il valore del sostegno in buoni spesa per ogni componente del nucleo familiare, indipendentemente dall'età, una tantum, fino ad un massimo di 400 euro. L'importo del buono sarà riproporzionato in riduzione, in caso di risorse insufficienti rispetto alla domanda.

I beneficiari verranno individuati dall'ufficio dei Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo scorso, tenendo, pertanto, conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità nei confronti di quelli non già assegnatari di Reddito di Inclusione/REI o di Reddito/Pensione di Cittadinanza o altra forma di sostegno pubblico.

L'avviso pubblico dell'Amministrazione comunale specifica, inoltre, in via esemplificativa, ulteriori priorità di cui tener conto nell'attribuzione dei buoni spesa:

a) Nuclei familiari che non abbiano percepito nella mensilità di marzo 2020 una somma superiore a 250 euro moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo stesso, quale reddito da lavoro dipendente o autonomo;

b) Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

c) Nuclei familiari con minore/ di 4 anni di età;

Resta ferma la dichiarazione da rendere, per come indicato nella domanda da presentare, che il nucleo familiare non gode di patrimonio finanziario disponibile (conto corrente/bancario/postale) superiore ad euro 7.000 (settemila/00).

In ogni caso, potranno essere indicate le ulteriori motivazioni che il richiedente ritiene possano rientrare nel campo di applicazione dell'ordinanza della Protezione Civile a seguito dell'emergenza Covid-19.

Restano salve le relazioni tecniche degli assistenti sociali che provvederanno a segnalare motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico.

Le richieste dovranno essere presentate dal capofamiglia dei nuclei familiari residenti nel Comune di Cosenza interessati all'erogazione dei buoni spesa ( o, in sua vece, da altro componente, maggiorenne, del nucleo familiare) secondo il modello A che si allega e che è scaricabile dalla home page del sito del Comune. Il modello di domanda, una volta compilato, dovrà essere trasmesso via mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure alla mail istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o, in via eccezionale e residuale, esclusivamente per coloro che non sono dotati di strumenti informatici e accesso ad Internet, nel rigorosissimo rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, presso l'ufficio URP in Piazza dei Bruzi, presso l'ufficio del Welfare in Via degli Stadi, oppure presso la ex Circoscrizione, sita in Via Popilia. Le domande possono essere presentate, a partire da giovedì prossimo 2 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il termine per la presentazione delle domande scade il 7 aprile 2020 alle ore 12,00, fermo restando che il Comune potrà valutare anche le istanze pervenute successivamente e ogni ulteriore segnalazione, su diretta relazione delle assistenti sociali. Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande saranno comunicate le modalità di erogazione dei buoni spesa.

Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria.