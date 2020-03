Coronavirus: l'Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano si confronta con le strutture per anziani del territorio

Covid-19, proseguono via Skype le diverse riunioni di aggiornamento e di confronto tra l'Amministrazione Comunale e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ed impegnati a garantire nell'emergenza in corso assistenza e sicurezza alle categorie più esposte.

A darne notizia è il Sindaco Flavio Stasi che, collegato in video conferenza dalla sede della Protezione Civile, insieme all'assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis ed al bilancio Giovanni Palermo ha incontrato nel pomeriggio di oggi (martedì 31 marzo), in riunioni successive, prima i rappresentanti delle strutture per anziani dell'intero ambito territoriale di cui il comune di Corigliano-Rossano è capofila per confrontarsi sull'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti, sulla sospensione di tutte le visite dell'esterno e sulla opportunità – ribadita dal Primo Cittadino – di ridotto allo stretto necessario l'impiego del personale solitamente utilizzato.

A seguire sindaco e assessori hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni cittadine, territoriali e provinciali di categoria del commercio e, in questo momento, sta incontrando i rappresentanti dei sindacati sui criteri e modalità di erogazione delle risorse nazionali straordinarie destinati ai comuni dalla Protezione Civile per i buoni spesa da distribuire alle famiglie bisognose.