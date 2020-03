Corigliano Rossano (Cs), Stasi: “Personale strutture anziani ridotto a stretto necessario”

"Covid-19, in tutte le strutture per anziani sul territorio comunale permane la sospensione di tutte le visite dell'esterno e la massima attenzione nell'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti". È quanto è stato confermato al Sindaco Flavio Stasi che nella giornata di ieri (domenica 30 marzo) ha incontrato in video conferenza i responsabili dei diversi centri cittadini.

Nel corso della riunione, collegato dalla sede operativa della Protezione Civile il Primo Cittadino, ringraziando quanti sono impegnati a garantire un'assistenza preziosa e complicata alle persone più anziane ospiti di queste strutture, ha colto l'occasione per ribadire che venga ridotto allo stretto necessario l'impiego del personale solitamente utilizzato.