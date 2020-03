Cassano allo Ionio (Cs), autorizzati i lavori di manutenzione della rete idrica

Con determina del responsabile del Settore Area Tecnica dell'ente, Ing. Luigi Serra Cassano, sono stati autorizzati – si legge in un comunicato stampa del Comune di Cassano allo Ionio - i "lavori di manutenzione della rete idrica e fognante, del servizio strade, della conduzione, reperibilità e pronto intervento degli impianti di sollevamento delle acque reflue fognarie e degli impianti di potabilizzazione acque compreso i pozzi e gli autoclavi connessi, per un periodo di anni uno". Si procederà per l'affidamento, come per legge, mediante procedura aperta d'urgenza sulla piattaforma MePA, col criterio del minor prezzo. Il Perito Elettromeccanico Aldo Bloise è stato nominato quale responsabile unico del procedimento. Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e l'assessore ai lavori pubblici, Leonardo Sposato. Nell'ambito delle competenze relative al Settore di riferimento rientra, tra l'altro, ogni attività relativa alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie comunali, della rete stradale comunale, degli impianti tecnologici a rete per il pompaggio e convogliamento acque reflue fognarie comunali ed estrazione, potabilizzazione, immissione in rete ed erogazione acqua potabile, le cui attività, è stato sottolineato nell'atto, non possono essere eseguite in house per la mancanza di attrezzature specifiche in dotazione, specifiche, in parte, professionalità e per il numero ridotto di personale assegnato al settore. Per cui, è stato ha elaborato lo schema del Disciplinare unico di gara e tutti gli atti di gara per la procedura di affidamento dei relativi lavori di manutenzione delle reti comunali, per l'anno 2020, per un importo complessivo di Euro 260.000,00.

Considerata la vastità del territorio comunale e - prosegue il comunicato stampa dell'amministrazione comunale - tenuto conto della tipologia dei lavori in gran parte non programmabili e dislocati su tutto il territorio, nonché delle diverse tipologie degli interventi, l'appalto è stato suddiviso in 5 lotti, da affidare a ditte diverse per ottenere un più celere espletamento degli interventi che si presenteranno di volta in volta, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese. Il 1° lotto riguarda i lavori di manutenzione rete idrica e fognaria comunale delle località Marina di Sibari, Sibari centro e contrade limitrofe; il 2° i lavori di manutenzione rete idrica e fognaria comunale delle località Cassano Centro, Doria, Lauropoli e contrade limitrofe; il 3° i lavori di manutenzione strade comunali e rappezzi stradali; il 4° i Lavori di manutenzione e gestione impianti tecnologici a servizio della rete fognaria; infine, il 5° i Lavori di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici a servizio della rete idrica comunale. La determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale.