"Strumentazione tecnologica ed eventuali devices per gli alunni con disabilità, DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati, i volontari della Protezione Civile consegneranno a domicilio la strumentazione tecnologica". Ad informare i dirigenti scolastici del servizio sono gli assessori alla Protezione Civile Tatiana Novello e alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis ribadendo lo spirito di collaborazione e l'approccio al dialogo anche con le comunità educanti preferito nel fronteggiare l'emergenza in atto.

"L'obiettivo – sottolineano – è quello di garantire il diritto all'istruzione anche per gli studenti con disabilità e disturbi dell'apprendimento, come tutti gli altri, obbligati a restare a casa per contenere il contagio del Covid-19 (Coronavirus).

Sarà cura dei dirigenti scolastici inviare le richieste di consegna complete dei dati necessari per attivare efficacemente il servizio, con i nominativi, l'indirizzo ed il recapito telefonico dei genitori".