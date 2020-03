Ecco ‘Occhio alla salute’, la campagna online delle Terme Sibarite per il benessere psicofisico

"Il fatto che le palestre restino chiuse o che non si possa (giustamente) uscire all'aperto per fare una passeggiata o praticare jogging, non rappresentano più una scusa valida. Ridurre la tensione ed aumentare la flessibilità nella parte superiore del corpo e quindi fare stretching, non solo è raccomandabile ma ha il vantaggio di potersi praticare con tranquillità, ovunque ci si trovi. Anche a casa. 'Occhio alla salute', la campagna online di prevenzione e sensibilizzazione 2020 delle Terme Sibarite parte dagli esercizi per mantenere allenati schiena, spalle e braccia.

"Da eseguire in piedi o da seduti, i consigli di uno dei terapista delle Terme Sibarite, Biagio De Marco – spiega l'amministratore unico Domenico Lione – sono rivolti davvero a tutti: ai più atletici ma anche ai più pigri e a chi non ha mai fatto sport. Nessuno escluso!

Dalla posizione a carponi per sciogliere la tensione della schiena, alle braccia da allungare verso l'alto respirando attentamente; dalla Tecnica di PNF contrazione –rilassamento –allungamento alla varianti da effettuare con il movimento delle scapole. Seguire le indicazioni, i suggerimenti e le accortezze da adottare dell'esperto è davvero semplice. Basterà collegarsi sui profili social dello stabilimento termale e seguire passo passo tutti gli step da eseguire".

#benesserepsicofisico è il primo degli hashtag della complessiva campagna nella quale si parlerà anche di educazione alimentare, informazione e prevenzione.

Ai consigli del terapista si aggiungeranno quelli della nutrizionista e della psicologa, tra i professionisti della grande squadra di Terme Sibarite che periodicamente si alterneranno nell'offrire spunti e dritte su come continuare a prendersi cura di se stessi, ad allenare mente e corpo e ad avere un diverso approccio alla condizione in cui siamo costretti a rimanere a casa per tutto il tempo necessario prescritto dalle autorità nazionali e regionali.