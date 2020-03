Coronavirus: tutti negativi i tamponi sul personale sanitario degli ospedali di Cosenza e Rogliano

Lascia il reparto di Malattie Infettive dell'Annunziata di Cosenza, anche un secondo paziente COVID-19: si tratta di un uomo, A.S. del 1990, residente a Santo Stefano di Rogliano, ricoverato dal 15 marzo scorso.

Per lui come per la prima paziente guarita c' è la conferma del risultato anche del secondo tampone negativo.

A darne notizia il direttore del reparto di Malattie Infettive, Antonio Mastroianni che ha firmato, le lettere di dimissioni e ha sottolineato come entrambi, i pazienti "siano guariti clinicamente e virologicamente".

E mentre i primi due pazienti fanno ritorno a casa perfettamente guariti, prosegue la sorveglianza sanitaria che, in questo primo step è effettuata prioritariamente, sul personale impegnato in prima linea nella gestione di pazienti COVID-19. Nel weekend lo screening è proseguito sul personale in forza all'ospedale di Rogliano. I 224 tamponi prelevati a medici, infermieri e OSS dell'Annunziata di Cosenza e del Santa Barbara di Rogliano, hanno dato risultati negativi.

E anche sul fronte tamponi, l'attività del laboratorio di Microbiologia e Virologia, prosegue a pieno ritmo: in attesa della consegna del nuovo ordine, prevista in questa settimana il laboratorio dell'Annunziata sta supportando la temporanea carenza, fornendo all'Asp tamponi propri.