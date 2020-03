Coronavirus: primi contagiati a Castrovillari e Cassano allo Ionio

Primi casi positivi di Coronavirus nelle citta' di Castrovillari e Cassano allo Jonio. A Castrovillari la notizia del primo contagiato, un militare che presta servizio fuori, e' stato, con un post su facebook, il sindaco, Domenico Lo Polito. "Devo comunicare con rammarico, ma senza preoccupazioni particolari, - ha scritto - che e' stato accertato un caso positivo a Castrovillari. La persona sta bene ed e' senza sintomi. E' a casa propria e non ricoverato. Nessuno deve preoccuparsi perche' la persona, un militare, appena giunto a Castrovillari e' stato messo subito in quarantena dal 17 marzo. Non proveniva da zone rosse del nord. Per questo motivo non ha avuto contatti con nessuno. Era controllato dal proprio medico curante che per sicurezza ha richiesto effettuazione di un tampone, oggi risultato positivo. Noi tutti manteniamo il comportamento richiesto che e' quello di restare a casa".

Anche a Cassano allo Jonio il dato relativo al primo positivo e' stato comunicato dal sindaco Gianni Papasso. "Ho il dovere di informarvi, con profondo dispiacere, - scrive in un post pubblicato su facebook - di avere appreso che e' stato accertato un caso positivo a Cassano centro. La persona si trova presso la sua abitazione e non e', quindi, ricoverata. Ovviamente, sono gia' in contatto con il responsabile locale dell'Azienda sanitaria provinciale, che ha gia' raccomandato alla persona interessata e al suo nucleo famigliare di rimanere a casa e di osservare scrupolosamente le direttive gia' impartite. Senza eccedere in allarmismi, saranno assunte - annuncia il sindaco - con assoluta responsabilita' e fermezza tutte le iniziative che il protocollo a riguardo prevede".