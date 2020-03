Forum Pd Cosenza: "Santelli agisca invece di criticare Conte"

"Abbiamo appena letto l'intervento della governatrice Santelli sulla sua pagina social ove contesta i provvedimenti da ultimo dettati in favore dei Comuni e dei più deboli, continuando anche in Calabria un'inutile saga politica stucchevole sulla intestazione dei bisogni, come se i bisogni o il coronavirus fossero di destra o di sinistra.

Ebbene, sarebbe utile e non rinviabile chiedere alla governatrice di fare il suo in questo momento per aiutare i Comuni, magari destinando insieme al presidente del Consiglio le ingenti somme che sono a loro diretta disponibilità a bilancio per atti di liberalità o promozione dell'azione politica, come fatto da Zingaretti nel Lazio.

La Regione, inoltre, con lo stesso spirito del Governo centrale, anticipi al posto dei Comuni i pagamenti del conferimento rifiuti e Sorical per l'anno 2020, che sono comunque di esclusiva competenza regionale.Altrimenti le somme anticipate da ieri col Dpcm di Conte, dovendo i Comuni pagare il dovuto per Sorical e rifiuti, finirebbero girati alla Regione.

E' il momento di stringersi a coorte, non inseguendo i sondaggi e le paturnie di Meloni e Salvini. Il Paese ha bisogno di aiuto, di un forte abbraccio, adesso, non di lotte inutili fra opposizione e governo". E' quanto si legge in una nota del Forum Pd Cosenza in merito alle dichiarazioni della governatrice Santelli sugli stanziamenti del governo centrale.