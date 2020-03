Coronavirus, tifosi dell’Eintracht Francoforte donazione per Cosenza

Si moltiplicano le iniziative in tutta Italia dei gruppi ultras con donazioni per aiutare a fronteggiare l'emergenza coronavirus, ma un gesto di solidarietà è arrivato da oltre confine, più precisamente da Francoforte, in Germania, coi tifosi dell'Eintracht, squadra che milita nella Bundesliga, che hanno voluto dare il loro contributo economico all'Associazione La Terra di Piero che in questi giorni porta a domicilio pasti caldi a Cosenza. A raccontare all'Adnkronos questa storia di solidarietà è Sergio Crocco presidente di 'La Terra di Piero'. ''Tutto è nato dall'amicizia tra gli ultras del Cosenza e quelli dell'Atalanta. Qualche tempo fa in occasione di una festa della 'Dea' i tifosi cosentini hanno conosciuto quelli dell'Eintracht e ne è nato un rapporto. Quando è scoppiata l'emergenza coronavirus dalla Germania hanno chiesto agli Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud a chi potevano rivolgersi per dare un aiuto economico e loro hanno segnalato la nostra associazione a cui sono arrivate diverse centinaia di euro''. L'Associazione, nata nel 2011, prende il nome da Piero Romeo, tifosissimo del Cosenza Calcio morto a soli 22 anni, 'La Terra di Piero' si occupa di disabilità e aiuti all'Africa, grazie ai suoi sforzi è stato realizzato al Sud il primo parco giochi per disabili. ''Siamo partiti distribuendo 300-320 pasti al giorno a chi non può uscire di casa, disabili, anziani e poveri, e in pochi giorni puntiamo ad arrivare a 1000 pasti'', conclude Crocco.

