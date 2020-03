San Giovanni in Fiore (Cs), il sindaco: “Deliberato contributo per famiglie bisognose”

"Abbiamo dato il via agli aiuti alle famiglie più bisognose della nostra città". È quanto sostiene il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, il quale aggiunge: "Il 20.03.2020 con una riunione di Giunta, tenutasi rispettando le misure di sicurezza dettate dall'emergenza COVID 19, abbiamo già deliberato un contributo a 28 nuclei familiari che ne avevano fatto richiesta e che rientrano nei parametri fissati dal regolamento approvato già nei primi anni di mandato dai consiglieri comunali, ai quali va il grazie per la vicinanza che stanno dimostrando.

Continueremo - ha proseguito - a deliberare per dare soddisfazione alle altre richieste arrivate e che rientrano nei parametri di regolamento,

stiamo studiando altre forme di sostegno che le norme attuali ci possono permettere di mettere in campo. Ne discuteremo con i tecnici, con i consiglieri e con le associazioni del volontariato per capire come strutturare gli aiuti.

Noi come Comune faremo la nostra parte. Naturalmente - ha concluso il primo cittadino della città di Fiore - c'è l'urgenza che il Governo e la Giunta regionale della Calabria decidano forme concrete per cittadini famiglie e imprese nel più breve tempo possibile. Non si può più aspettare".

Dettagli Creato Sabato, 28 Marzo 2020 16:15