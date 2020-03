Altomonte (Cs), l’amministrazione comunale: “Grazie a rete commerciale, con consegne a domicilio si riduce rischio contagio”

"L'ampia disponibilità fatta registrare da parte dei commercianti a rendere il servizio di spesa a domicilio e ridurre, quindi, al minimo, spostamenti e rischio assembramenti, rappresenta un contributo importante nella lotta che tutti insieme, istituzioni e comunità, stanno combattendo per frenare la diffusione del virus. Stare a casa è la nostra arma". È quanto dichiara l'assessore alle attività produttive e commercio di Altomonte, Elvira Berlingeri, esprimendo soddisfazione con il Sindaco Gianpiero Coppola per la sensibilità e responsabilità di cui la rete commerciale cittadina si è saputa vestire.

"Nel ringraziare quanti hanno aderito all'iniziativa, l'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per esprimere vicinanza nei confronti di quegli esercenti che hanno dovuto abbassare le saracinesche e chiudere le porte delle proprie attività, diverse da quelle di prima necessità. La solidarietà che ci sentiamo di dover manifestare è anche per i loro collaboratori e dipendenti.

Dai bar ai ristoranti, dalle attività ricettive a quelle ricreative e a tutte le altre realtà imprenditoriali. L'impegno dell'Amministrazione Comunale sarà quello di lavorare in sinergia con tutti per supportare e fare ripartire il tessuto economico della nostra Città, con ogni mezzo possibile e ricercando come già si sta facendo insieme alle associazioni di categoria, come nel caso di Confcommercio, ogni valida ed efficace linea di intervento".