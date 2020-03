Coronavirus: a Castrovillari la solidarietà non si ferma e coinvolge tutti i medici specialisti

Gli specialisti di più branche mediche della città di Castrovillari stanno stilando una lista , ancora aperta a tutti, per dare risposte , via telefono o mail , ai pazienti che pongono, attraverso gli stessi mezzi, quesiti a partire dalle loro patologie.

Un importante servizio in più, tra i diversi già in atto sul territorio municipale grazie a capacita singole ed associazioni, di cui è stato informato il Sindaco, Domenico Lo Polito, per diffondere ancora meglio, nella cittadinanza, tale disponibilità che desidera offrire migliori livelli essenziali delle prestazioni e ulteriore sollievo nonché sostegno alle persone più vulnerabili in questo difficile momento, caratterizzato da rigide misure per contrastare il contagio dal subdolo ed insidioso Covid-19.

Un'attenzione per tanti tra noi "che hanno bisogno e - ricorda il primo cittadino- si vedono smarriti in questa difficile guerra."

"E' con questa consapevolezza e visione delle cose che ringrazio- aggiunge Lo Polito- ,a nome dell'Amministrazione comunale e per conto della comunità, gli specialisti che hanno dato vita a tale nuova cordata di solidarietà, la quale testimonia, ancora con determinata volontà, che insieme ce la faremo, grazie a sinergie e, soprattutto, rispetto accurato delle regole le quali chiedono a ciascuno di fare la propria parte stringendo più forte la collettività a protezione dei beni imprescindibili come lo sono la salute e la vita."