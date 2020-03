Terranova da Sibari (Cs), ok a sedute di giunta in videoconferenza

"Emergenza Covid – 19 (Coronavirus), all'impossibilità di adempiere alle disposizioni ministeriali che impongono misure e distanza di sicurezza e di evitare assembramenti, rispondono le moderne tecnologie. Anche Terranova da Sibari per le giunte comunali e le adunanze collegiali si riunirà in audio, video e teleconferenza". È quanto fa sapere il vicesindaco Massimiliano Smiriglia sottolineando che la delibera adottata si inserisce nell'ambito delle iniziative consentite alle amministrazioni locali di svolgere attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna come il pagamento degli stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali, sia all'utenza esterna.

Il vicesindaco informa, inoltre, che la Giunta ha approvato le misure organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile.

L'attività lavorativa in modalità agile avverrà mediante l'utilizzo di pc e dispositivi tecnologici individuali di proprietà del dipendente e linea internet in essere presso l'abitazione di quest'ultimo, senza oneri a carico dell'Amministrazione. È svincolata da orario di lavoro, ma il dipendente dovrà assicurare reperibilità telefonica per l'intero arco temporale connesso. È prevista un'alternanza tra lavoro agile e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell'attività del lavoratore, con garanzia di rientro in ufficio, secondo le modalità concordate con il responsabile di settore.