A Mendicino laboratori a distanza di lettura ‘accompagnata’

"La grave emergenza sanitaria di questo periodo costringe ognuno di noi ad un isolamento sociale, che stiamo in tutti i modi cercando di limitare grazie all'utilizzo dei social e di ogni altro mezzo di comunicazione.Non potendo condividere di persona momenti di vera socialità, di integrazione, di cultura, come Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Mendicino, grazie alla piena collaborazione della Associazione Maschera e Volto, ho voluto avviare un percorso laboratoriale a distanza con i ragazzi, che abbiano voglia di trascorrere dei pomeriggi di lettura 'accompagnata'". Lo comunica l'assessore alla Pubblica Istruzione Città di Mendicino, Irma Bucarelli, che aggiunge: "Nell'ambito della Biblioteca Comunale di Mendicino P.P. Pasolini abbiamo avviato cinque appuntamenti virtuali di lettura dedicati ai più piccoli "Leggendo...leggendo il mondo in tasca" a cura della maestra Assunta Lanzillotti nell'ambito del Progetto "RespiriAmo-Libri", presentato dal Comune di Mendicino in collaborazione con l'Associazione Maschera e Volto e l'IC di Mendicino".

Ogni Giovedì alle ore 16:00 saranno effettuati dei laboratori per i seguenti libri:

1)Che Rabbia!

2) Strano, stranissimo!

3) Chiedimi scusa

4) Oggi mi vergogno troppo! Toni & Tina.

5) Pezzettino

"Un progetto pilota, che ha l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la condivisione di momenti educativi e culturali e sociali, anche se a distanza. Forse da questo periodo – conclude l'assessore - bisognerà ripartire ristrutturando il nostro modus vivendi!".