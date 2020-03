Trebisacce, FI Giovani ai sindaci : "Necessario equipaggiare il presidio ospedaliero"

I rappresentanti trebisaccesi di 'Forza Italia Giovani', guidati da Antongiulio Liguori, chiedono nuovamente la disponibilità dei sindaci e delle rispettive giunte dell'altojonio cosentino per finanziare il comitato avente il compito di equipaggiare il presidio ospedaliero di Trebisacce, versando le indennità di carica del mese di marzo, come hanno giá fatto gli onorevoli Gianluca Gallo e Pippo Callipo. A dare l'esempio anche il sindaco di Bisignano, Francesco Lo Giudice.

"Alcuni dei nostri membri hanno già versato dei piccoli contributi per la raccolta organizzata dalle varie associazioni del territorio, ma l'impulso preponderante dovrebbe arrivare innanzitutto dai primi cittadini della nostra zona"-dichiara Liguori, coordinatore di Forza Italia Giovani Trebisacce. "Abbiamo già manifestato la nostra (doverosa) partecipazione all'iniziativa, ma non possiamo perdere altro tempo, se il virus dovesse arrivare anche qui in maniera contingente dovremo essere pronti ad affrontarlo al meglio, per questo stiamo cercando di comunicare attraverso i social e la stampa con i vari sindaci del territorio".