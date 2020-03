De Caprio (Fi): "Orsomarso ogni giorno canterà e ballerà per sconfiggere il virus"

È il momento di continuare a restare a casa, un obbligo che potrebbe assumere le sembianze di un sacrificio, ma che,con la pandemia in atto, assume le caratteristiche di un gesto di benevolenza per se stessi e per gli altri. Il sindaco di Orsomarso e neo consigliere regionale di Forza Italia, Antonio De Caprio, visti il momento storico, che ci fa sentire smarriti tra le mura della nostra abitazione ha deciso di "donare" musica al borgo cosentino. «Ho pensato – dichiara De Caprio - che, nel rispetto di tutte le vite spezzate da questa bestia invisibile e dei propri familiari, sarebbe importante riuscire a superare, questo ulteriore lasso di tempo, con il sorriso di coloro i quali vedono all'orizzonte un futuro di abbracci reali, di aperitivi al bar, di cene e momenti di svago con gli amici, divertimento nel parco giochi con i figli e strette di mano calorose, donerò alla comunità di Orsomarso un impianto audio capace di rendere meno asfissiante la chiusura in casa. Da sabato 28 marzo – continua il sindaco - per tre volte al giorno, alle 12.00, 18.00, 21.00, dalla Torre dell'Orologio partirà la colonna sonora scelta dagli Orsomarsesi tramite la creazione di un gruppo whatsapp gestito dal gentil sesso dell'amministrazione comunale e dal giovane DJ paesano, Simone Bloise, che metterà a disposizione la sua arte per rendere meno triste questa fase importante della nostra esistenza. Le tre fasce quotidiane avranno la durata di mezz'ora e inizieranno con l'Inno di Mameli, facendo riscoprire la forza dell'appartenenza a questa stupenda Nazione. Con la musica - conclude De Caprio - manderemo il nostro saluto alle vittime del Coronavirus e daremo vicinanza a chi sta lottando tra le mura degli ospedali, a tutti gli operatori sanitari, e a tutti i lavoratori dei settori essenziali. Insieme ce la faremo, restando in casa!»

Dettagli Creato Martedì, 24 Marzo 2020 20:43