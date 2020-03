Coronavirus, Italia in Comune e CASCo: "Amministrazione di Cosenza doni all'ospedale Annunziata"

"Negli scorsi mesi abbiamo criticato, anche duramente, la scellerata gestione economica del comune di Cosenza. In questo momento drammatico non chiediamo all'amministrazione comunale di "dimettersi" ma di "lavorare".

In particolare, oggi chiediamo di lavorare per i nostri medici, gli infermieri e a tutti coloro che sono in trincea, cui non solo va il nostro ringraziamento ma anche la richiesta che sia assicurata loro la massima sicurezza sul lavoro.

Ci sembra, perciò, doveroso sostenere la richiesta partita dal capogruppo PD Covelli e sostenuta da altri consiglieri comunali e siamo certi avrà un appoggio bipartisan, di stanziare almeno 100.000 €, attraverso uno scostamento di bilancio già valutato possibile proprio a causa dell'emergenza, da devolvere al conto corrente attivato ad hoc dall'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata, per l'acquisto dei DPI necessari al personale. L'azienda ospedaliera ha bisogno dell'aiuto di tutti, singoli cittadini ma soprattutto delle istituzioni cittadine.

Chiediamo anche noi al sindaco di riunire la giunta, effettuare una variazione di bilancio e donare quanto possibile. Non bastano le 1000 mascherine, peraltro regalata al comune e rigirate all'Annunziata: abbiamo fretta, i nostri medici ed infermieri hanno bisogno di istituzioni cittadine che lavorino immaginando soluzioni straordinarie, non solo quelle ordinarie". Lo afferma una nota di Italia in Comune – Cosenza e CASCo – Comitato Area Storica Cosenza