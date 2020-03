Coronavirus: a Cariati tricolore di speranza sulle Otto Torri

Un tricolore riflesso sulla cinta muraria della cittadella medievale, all'altezza di Palazzo Friozzi, sede del Municipio, per dire grazie a quanti stanno rispettando le disposizioni emanate per il contenimento del contagio. Per ringraziare quanti operano in prima linea: dalle forze dell'ordine agli operatori sanitari ai volontari.Per esprimere solidarietà alle famiglie della regione e del Paese che hanno subito lutti. Ma soprattutto per incoraggiare tutti a proseguire sulla strada della responsabilità e, comunque, della speranza e dell'ottimismo.

È intrisa di questo spirito l'iniziativa simbolica e di ulteriore appello alla coesione ed alla solidarietà promossa dall'Amministrazione Comunale per sottolineare– spiega il sindaco facente funzioni Ines Scalioti – il sentimento di gratitudine collettiva e nazionale nei confronti dei protagonisti quotidiani, dal Nord al Sud, di gesti autentici di solidarietà nei confronti di quanti in questi giorni hanno più bisogno di cure, assistenza, affetto e conforto.

Tra le tante azioni di volontariato che abbiamo registrato – aggiunge– vi è anche quella coordinata dal Presidente di Federimprese Calabria CLAAI Francesco Beraldi che ha coinvolto numerosi volontari nella realizzazione di mascherine per sopperire all'indisponibilità e alla necessità di dotarsi di presidi di sicurezza e prevenzione.

Scampoli di stoffa, elastici, ago e filo per imbastire, macchina da cucire e tanta solidarietà. Tutta la catena che si è attivata intorno al progetto e che sta interessando tutta l'area, rende un servizio davvero impagabile. Le mascherine donate all'Amministrazione Comunale – conclude la Scalioti – sono state consegnate al personale comunale.