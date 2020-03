Coordinamento Forum PD Cosenza: “Abramo Customer Care ascolti lavoratori”

"L'Abramo CC ascolti i suoi lavoratori. Noi al loro fianco. Abbiamo appreso della difficile situazione che stanno vivendo i lavoratori della Abramo Call Center sito a Rende. Quest'ultima ha comunicato con vergognoso ritardo, di non essere in grado di erogare entro il 25 del corrente mese le spettanze di febbraio, e non è in grado di deliberare una data certa per il pagamento. Questa scellerata situazione va ad aggiungersi al ritardo delle attuazioni dei protocolli di sicurezza per i proprio lavoratori che si affianca alla mancata possibilità per gli stessi, di svolgere il proprio lavoro da casa tramite smart working. Vista l'emergenza sanitaria ed economica che l'Italia si trova ad affrontare è doveroso, ancor di più, garantire i diritti e la sicurezza dei lavorati. Per questo motivo come Coordinamento Forum PD Cosenza ci uniamo all'appello dei Sindacati e dei lavorati affinché questa delicata situazione venga risolta al più presto". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento Forum PD Cosenza.

Dettagli Creato Martedì, 24 Marzo 2020 18:24