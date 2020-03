Volley Cosenza lancia il photo contest “Distanti ma uniti”

In un momento complicato come quello attuale anche lo sport si è fermato come gran parte delle attività. Parlare di sport è molto difficile perché Il primo pensiero va soprattutto alle vittime e alle loro famiglie, a tutti coloro che stanno lottando per la vita, a tutti coloro che sono negli ospedali e a coloro che li curano. E' una "partita" difficilissima e complicata contro un avversario invisibile, subdolo e molto pericoloso che sta condizionando fortemente la vita di tutti ed ha costretto di cambiare il modo di trascorrere le giornate.

Le palestre ed i palazzetti dello sport chiusi, il loro silenzio assordante, la mancanza di un pallone, della rete, della nostra squadra e di quella avversaria,fanno ripercorrere alla mente di ogni sportivo le gioie delle vittorie, le grida degli allenatori, il fischio dell'arbitro, il tifo sugli spalti. Momenti che mancano e che ogni sportivo si augura di rivivere al più presto.

Gli addetti ai lavori della Volley Cosenza, dagli allenatori ai dirigenti, ognuno dalla propria casa, seppur lontani stanno cercando di far sentire vicina la presenza della società con varie iniziative sui social, attraverso video challenge, lettere aperte, disegni e con forme di distrazioni e soprattutto ricercando forme alternative di allenamento da svolgere ognuno nella propria nella propria abitazione. E' un modo per far sentire tutte le atlete, le bambine e ragazze che praticano la pallavolo con la Volley Cosenza e costrette a stare a casa in attività, unite da un filo ideale e da pensieri positivi. Per continuare a "vivere" e sentirsi attivi nonostante tutto perché è prima di tutto necessario fare squadra stando lontani (nel rispetto di quanto stabilito dalle Autorità) e nel tenersi il più possibile in forma "da soli" e farsi trovare nella miglior forma possibile non appena si potrà ricominciare.

La Volley Cosenza ha anche promosso il PHOTO CONTEST: "DISTANTI MA UNITI"

Un contest fotografico dove chiunque con uno scatto fotografico potrà raccontare lo stato d'animo, l' auspicio, le aspettative, la voglia di tornare in campo.

Le foto saranno pubblicate sui canali social della società Volley Cosenza. Basta inviare la proprio foto tramite:

- Facebook Messenger: pagina della società Volley Cosenza;

- WhatsApp: 3287680928;

- E.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le foto pubblicate potranno essere votate da tutti cliccando un "mi piace" sulla stessa sul sito ufficiale "Volley Cosenza asd". Le fotografie potranno essere inviate e votate entro il 30/04/2019. I like dopo tale data non saranno conteggiati. Si può partecipare con una foto a persona.

Verranno premiati i primi 5 classificati:

1^ classificato: Pallone Mikasa;

2^ classificato: Tuta Volley Cosenza;

3^ classificato: Ginocchiere professionali Errea;

4^ classificato: Calzettoni professionali Errea;

5^ classificato: T-shirt Volley Cosenza.

Obiettivo del contest è tenere è farsi compagnia da lontano, tenersi virtualmente uniti dando libero sfogo alla creatività.